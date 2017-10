Morrissey live auf Arte Concert

Der britische Sänger Morrissey hat für diesen Monat sein neues Album angekündigt. Zur Einstimmung gibt es bei Arte Concert morgen eine Liveübertragung seines Berlin-Konzerts.



Morrissey hat 2004 schon den Titel "Most Influential Artist Ever" vom New Musical Express verliehen bekommen. Er gründete die Band "The Smiths" und ist auch als Solokünstler erfolgreich. Alle seine Alben hatten eine Platzierung in den Top 10 der LP-Charts Großbritanniens.