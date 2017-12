"Mosaic": Sharon Stone in neuer Thrillerserie bei Sky

Das sechsteilige Werk "Mosaic" dreht sich um eine erfolgreiche Autorin. Gespielt von Sharon Stone, passieren der erfolgreichen Frau unerklärliche Dinge. Sky Atlantic HD zeigt den Thriller aus der Hand von Steven Soderbergh.



Ab dem Valentinstag veröffentlicht Sky Atlantic HD die deutschen Episoden von "Mosaic". Immer donnerstags soll es ab dem 14. Februar eine Doppelfolge geben, verspricht der Pay-TV-Sender. In der Hauptrolle der Olivia Lake ist Schauspielerin Sharon Stone zu sehen.