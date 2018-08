Moto GP ab 2019 in Deutschland bei Servus TV

Der österreichische Privatsender sichert sich die Übertragungsrechte für die Moto GP auch in Deutschland und geht eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Rechtevermarkter Dorna Sports ein.



Servus TV weitet sein Moto-GP-Angebot nach Deutschland aus. Ab der nächsten Saison flitzen die wichtigsten Motorrad-Rennserien auch hierzulande bei dem Privatsender aus Österreich.



Das Rechtepaket umfasst die Live-Übertragungsrechte für die Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP, sowie den Red Bull MotoGP Rookies Cup und die FIM Enel MotoE World Cup für TV, digital und mobile. Servus TV zeigt alle Inhalte rund um die Motorsportserie frei empfangbar und in Full-HD.