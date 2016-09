Motorsport: Sport1 zeigt Saisonfinale des ADAC GT Masters

Motorsport pur und live: Sport1 und Sport1 Plus begeben sich am Wochenende an den Hockenheimring. Dann stehen live die Entscheidungen im ADAC GT Masters, in der ADAC Formel 4 und in der ADAC TCR Germany an.



Mit rund sieben Stunden berichten Sport1 und Sport1 Plus am Wochenende von den Saisonfinale des ADAC GT Masters, der ADAC Formel 4 und der ADAC TCR Germany. Beim ADAC GT Masters geht es am Hockenheimring um nur wenige Punkte, die über Sieg oder Niederlage entscheiden, denn Connor De Phillippi und Christopher Mies liegen nur zwei Punkte von ihren Verfolgern Jules Gounon und Daniel Keilwitz entfernt. Wie sich dieses Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelt zeigen Sport1 und Sport1 Plus am Samstag und Sonntag live. Meldungen zu diesem Thema

Neben der ADAC GT Masters zeigen die Sender zudem an beiden Tagen alle Rennen der ADAC Formel 4 und der ADAC TCR Germany live. In der Formel 4 liefern sich die Titelkandidaten Mick Schumacher und Joey Mawson ein Duell, über das Schumacher gewiss auch im Exklusivinterview mit Sport1 zu berichten weiß. Durch alle drei Rennen der Formel 4 führt Kommentator Patrick Simon live am Samstag ab 11.55 Uhr und 15.30 Uhr sowie am Sonntag ab 14.55 Uhr.



Das erste Rennen der ADAC TCR Germany steht Samstag live ab 14.30 Uhr auf dem Programm, das zweite Rennen folgt am Sonntag ebenfalls live ab 16.40 Uhr. Erneut kommentiert Patrick Simon.

