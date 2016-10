Motorvision TV: Eingeschränkte Kabel-TV-Übertragung

Der Motorsportsender Motorvision TV ist bei einigen Kabelnetzanbietern nicht mehr zu empfangen. Daran trägt auch der Start von Sky 1 eine Mitschuld, dessen Einspeisung ins Kabelnetz zu Kapazitätsengpässen führt.



Mit Sky Cinema Family HD und Sky 1 will Bezahlsender Sky seinen Kunden mehr Unterhaltung anbieten, jedoch hat der Start auch Auswirkungen auf andere Sender, die exklusiv über Sky ausstrahlen. So müssen Motorsport-Fans in einigen Kabelnetzen seit Kurzem auf den Empfang von Motorvision TV verzichten.