Motorvision TV: Nächster OTT-Anbieter gefunden

Auf der Suche nach weiteren Verbreitungswegen ist Motorvision TV erneut fündig geworden. Der Motorsport-Sender, der in Deutschland über Satellit und OTT zum empfangen ist, hat einen weiteren Anbieter gefunden.



Seit der Lockerung der Sky-Exklusivität ist Motorvision TV kräftig dabei, die Zahl seiner Verbreitungswege auszubauen. Während in Deutschland der Empfang über Kabel weiterhin nicht gesichert ist, erschließen sich Motorsport-Fans immer mehr Alternativen. Nachdem mit M2M und Watch It zwei OTT-Anbieter und Entertain TV, das IPTV-Angebot der Telekom, den Pay-TV-Sender in ihr Portfolio aufgenommen haben, folgt nun mit TV.de ein weiterer OTT-Streamingdienst, wie Motorvision TV am Donnerstag bekannt gab.