Motorvision TV in der Schweiz ab sofort bei Sky Sport

Motorvision TV baut seine Zusammenarbeit mit Sky Deutschland aus und ergänzt ab sofort das lineare Streaming-Angebot von Sky Sport in der Schweiz. Über die OTT-Plattform strahlt Sky Deutschland seit August 2017 sein Sportprogramm mit der Fußball-Bundesliga und weiteren attraktiven Rechten in dem Alpenland aus.