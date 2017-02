Motorvision TV startet Streaming-Angebot bei Amazon

Nach der Rückkehr auf Entertain TV bei der Telekom arbeitet Motorvision TV weiter an seiner Reichweite. Nun hat der Motorsportsender über Amazon einen eigenen SVoD-Streamingdienst gestartet.



Das Ende der Sky-Exklusivität in Deutschland hat Motorvision TV genutzt, um sein Programm unabhängig seit Freitag von Sky-Paketen auch wieder auf der Telekom TV-Plattform Entertain TV anzubieten. Nun arbeitet der Motorsportsender weiter am Ausbau seiner internationalen Reichweite und verkündet am Freitag den Start seines eigenen SVoD-Streamingsdienstes bei Amazon.