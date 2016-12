Motorvision TV verlängert Nascar-Rechte

Freunde des US-Motorsports kommen auch in den kommenden Jahren bei Motorvision TV auf ihre Kosten. Der Motorsportsender sicherte sich die exklusiven Live-Rechte an zahlreichen Nascar-Rennen.



In der europäischen Wahrnehmung stehen in Sachen Motorsport vor allem die Formel 1 und die Deutsche Tourenwagen-Masters im Mittelpunkt, in den USA gehören dagegen die Nascar-Rennen zu den populärsten Veranstaltungen. Auch in Deutschland haben die Rennen eine Fan-Gemeinde, übertragen werden diese von Motorvision TV. Und der Auto-, Motor- und Motorsportsender bleibt auch in den kommenden drei Jahren die deutsche Heimat der Nascar-Serie, wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde.