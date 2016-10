Motorvision TV zeigt "Monster Jam" 2016

Der Autosender Motorvision TV zeigt die "Monster Jam 2016" exklusiv im deutschen Fernsehen. Die Monster-Truck-Show soll über Sky und ab 2017 im Internet übertragen werden.



Motorvision TV baut sein Programm in Richtung Action-Sport aus. Der erste deutsche Autosender hat sich die Rechte an der "Monster Jam"-Saison 2016 gesichert. Wie der Sender mitteilte, sollen damit 26 Highlights der regulären Saison 2016, Bilder von der "Monster Jam World Tour" und die Finals aus Las Vegas exklusiv über Sky zu sehen sein. Die Übertragung startet am Mittwoch.