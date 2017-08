Motorvision ist zurück im FreeTV

Nach langer Abstinenz im deutschen Free-TV ist jetzt das neue Automagazin "Motorvision.TV - Spotted" zurück. Seit Anfang August gibt es einmal wöchentlich das einstündige Automagazin auf SPORT1.



Bisher haben nur Pay-TV-Kunden das Vergnügen gehabt, ausführlich über PS und Boliden informiert zu werden. Immer mittwochs geht es um viel PS, coole Locations, unglaubliche Tuning-Umbauten und kultige Fahrzeuge. Weltweit ist Motorvision.TV in über 40 Ländern zu sehen. Ein Format also, das seine Liebhaber findet. In Deutschland rund um die Uhr nur gegen Bezahlung. Bis 2007 gab es ein von Motovision produziertes Format im damaligen DSF. Nun also die Rückkehr auf die deutschen Free-TV-Bildschirme.



Motorsport weiterhin beliebt

Dass Themen rund um Auto und Motorrad beliebt sind, zeigen die Einschaltqouten der Sender. Allein bei der Formel 1 schauen alle zwei Wochen Millionen Menschen zu. Geht es dann auch noch um die Locations drumherum, ist die Begeisterung der Fans kaum zu bremsen. Wenn die Crème de la crème der Rennfahrer zum Beispiel in Monaco startet, sind viele nicht nur live am Fernsehen dabei, sondern reisen sogar in das Fürstentum. Kein Wunder: Ist der große Preis von Monaco doch schon wegen seines einzigartigen Flairs eine Reise wert. Denn hier gibt es fernab der Strecke weitere Attraktionen, wie etwa das weltbekannte Casino Monte Carlo, eines der besten Casinos in Europa. Doch auch virtuell gibt es in der Welt des Glücksspiels viele gute Adressen. Wer die besten Online Casinos sucht, sollte im Internet ein Vergleichsportal wählen, das diese genauer untersucht hat.

Meldungen zu diesem Thema

Sport1: Doppelpass zurück aus Sommerpause

Champions League der Drohnen-Racer auf Sport1

Live-Rekord statt Sommerloch bei Sport1

Breite Themenvielfalt

Bei Motorvision.TV dreht es sich unterdessen nicht nur um starke Boliden, sondern auch um das Thema "Sicherheit im Verkehr". Wer würde den Führerscheintest nochmal bestehen? Welche neuen Regelungen gelten? Dies und mehr sind Themen, die via Bildschirm nicht nur an den Mann gebracht werden.



NASCAR ebenfalls live im TV

Zusätzlich zum einstündigen Magazin überträgt der Sender SPORT1 auch ausgewählte Rennen des Monster Energy NASCAR Cup. Acht Rennen aus dieser Serie werden jeweils sonntagsabends ausgestrahlt. Sehr zur Freude des Vorsitzenden der Geschäftsführung bei SPORT1, Olaf Schröder: "Mit der umfangreichen Kooperation bringen wir die Marke 'MOTORVISION' zurück ins Free-TV und bieten Motorsport- und Autofans auf unseren Plattformen nun noch mehr Highlights." Der CEO des Senders, Raimund Köhler, ergänzt: "Wir freuen uns sehr über die Rückkehr ins Free-TV und darüber, die NASCAR als Königsklasse des US-Motorsports jetzt einem noch breiteren Publikum vorzustellen. Unsere MOTORVISION.TV Car-Spotter werden künftig für SPORT1 auf der ganzen Welt unterwegs sein, immer auf der Suche nach den außergewöhnlichsten Fahrzeugen, den neuesten Trends und den heißesten Events für alle, die unsere Leidenschaft für Autos teilen."



Weltweit unterwegs

Los Angeles, Südafrika oder Las Vegas – an vielen Locations dreht das Team von Motorvision.TV. Unter anderem geht es um die Entwicklung des Hypercars, um den neuen Porsche GTS und um das weltgrößte Ford-Mustang-Treffen. Motorfreunde kommen also auf ihre Kosten. Unter anderem mit:

Reportagen

Dokumentationen

News-Berichten

Es ist keine neue Erscheinung. Wenn sich mehrere Menschen ein Rennen liefern, fiebern die Massen mit. Ob das im Bereich der Leichtathletik ist oder ob es sich um ein Autorennen handelt – die Fans sind begeistert. Das war schon immer so. Schon zu den antiken olympischen Disziplinen war das Laufen um die Wette ein Publikumsmagnet. Der Rennsport, wie wir ihn heute kennen, ist also quasi eine Fortsetzung dieser Rennen. Nicht erst seit Michael Schumacher sind die Rennen der Formel 1 gewissermaßen ein Nationalsport für die Deutschen geworden. Das liegt nicht nur an den schnellen Autos, sondern an dem ganzen Rahmenprogramm. Und nicht zuletzt gehören zu Autorennen auch immer schöne Frauen – auch das spricht viele an.Formel 1-Boliden, Motorräder, Trucks oder Fahrräder – Rennen werden heutzutage auf fast jedem sich bewegenden Gefährt ausgeübt. Dabei darf es, um den Nervenkitzel noch zu erhöhen, auch einmal etwas gefährlicher zur Sache gehen . Beispiel: Rallye-Rennen. Hier kann es durchaus vorkommen, dass die Fahrzeuge die eigentliche Rennstrecke verlassen. Nicht ungefährlich für Fahrer und Publikum.Formel 1Die Königsklasse des Rennsports. Leistung und Geschwindigkeit liegen am oberen Limit. Millionen Zuschauer sind bei den Rennen an den Bildschirmen weltweit dabei.Formel 3Die kleine Schwester der Formel 1. Die Boliden sind kleiner und weniger schnell als die Rennwagen in der Königsklasse. Schon viele bekannte Fahrer haben in der Formel 3 ihre Karriere begonnen.KartMit diesem Rennsport beginnen oft schon die Kleinsten. Auch ein Michael Schumacher hat seine Karriere mit dem Kartfahren begonnen. Der Rest ist Geschichte.MotocrossQuer durchs Gelände auf Motorrädern – das ist Motocross. Die Spezialmaschinen leisten einiges. Ursprünglich stammt Motocross aus England.NASCARDie beliebteste Rennsportart in den USA. Gefahren wird mit Tourenwagen auf einem erhöhten Oval. NASCAR bedeutet "National Association for Stock Car Auto Racing".RallyeBeim Rallye-Sport weht auch immer ein Hauch Abenteuer mit. Hier geht es nicht immer nur um Geschwindigkeit, sondern auch darum, neue Wege zu finden, um ans Ziel zu kommen. Nicht selten geht es dabei durch Wüsten oder Flüsse.TourenwagenDas deutsche Pendant zum NASCAR-Rennen. Nur dass hier nicht auf einem Oval im Kreis gefahren wird, sondern auf anspruchsvolleren Rennstrecken. Hier kommt es besonders auf die Fähigkeiten der Fahrer an.Trucks Lastkraftwagen, die auf einer Rennstrecke fahren . Die Geschwindigkeiten liegen selten höher als 160 Stundenkilometer. Durch die Größe der Fahrzeuge und deren Power sind Truck-Rennen aber äußerst beliebt und spannend.Motoren begeistern weiterhin das Publikum. Zwar sind die Zuschauerzahlen bei weitem nicht mehr so hoch wie in den 90er-Jahren, dennoch zieht es viele zu den Rennstrecken oder vor den Fernseher. Die Kommerzialisierung, vor allem bei der Formel 1 und bei internationalen Motorrad-Grand-Prix, ließ die Zuschauerzahlen aber etwas sinken. Dennoch sind es immer noch Millionen Zuschauer pro Rennen, die mit den Fahrern mitfiebern.