Movie Slots: Von der Leinwand ins Online Casino

Ein nicht geringer Teil der Einnahmen in der Filmindustrie erfolgt nicht unbedingt über den Verkauf von Kinotickets, sondern im Bereich des Lizenzhandels und des Merchandisings. Marvel und Disney sind wohl die Paradebeispiele wie eine gut geölte Maschine in fast allen Bereichen des täglichen Lebens Fuß fassen kann und für Umsatz sorgt.



Auch in den Online Casinos findet man immer mehr bekannte Titel bei den Spielautomaten. Fast alle Softwarehersteller investieren in mehr oder weniger bekannte Namen um so eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen. In einigen Fällen sind die Resultate zwar etwas dürftig und es ist offensichtlich, dass man hier nur auf die bekannte Marke vertraut, bei anderen Spielautomaten welche auf bekannten Filmen basieren kommen aber Slots zum Vorschein, die dem bekannten Namensgeber alle Ehre machen und dementsprechend auch außerhalb der Fangemeinde die Casinofreunde Ansprechen. Mit der Hilfe von CasinoSpezialist haben wir eine kleine Auswahl an Blockbustern zusammengestellt welche auch in den virtuellen Spielhallen erfolgreich ist. Alle diese Automaten kann man bei CasinoSpezialist gratis spielen ohne sich registrieren zu müssen.



Jurassic Park und Jurassic World

Nicht nur einmal, sondern gleich zweimal gibt es die Dinosaurier aus den Blockbustern auch in den virtuellen Spielhallen. Der Slotentwickler Microgaming -einer der größten und ältesten Entwickler- hat sich die Rechte am Namen gesichert und beweist eindrucksvoll, dass man die knisternde Atmosphäre der Leinwand auch auf 5 Walzen einfangen kann. Besonders gelungen sind die detaillierten Darstellungen der Hauptprotagonisten in Verbindung mit den Animationen und Soundeffekten. Bei beiden Automaten wurde eng mit Universal zusammengearbeitet um die besten Lösungen mit authentischer Atmosphäre zu erzeugen.



Superman und Freunde

Die Firma Playtech hat sich die Rechte an den Superhelden der DC Comics gesichert und eine ganze Serie von Spielautomaten auf den Markt gebracht. Nostalgiker unter den Cineasten werden sicherlich ihre helle Freude an Superman und Superman II haben. Auch wenn sich die Automaten an den Comics orientieren sind die Ähnlichkeiten mit Christopher Reeves, für viele der beste Superheld aller Zeiten, sicherlich nicht ungewollt. Vielleicht sind die Spielautomaten zu den Superhelden nicht ganz so technisch aufwendig und detailliert als die oben erwähnten Jurassic Slots, wurde aber von den Entwicklern auch nicht gewollt. Vielmehr sollte das Retro-Feeling der 1970er und 80er Jahre eingefangen werden. Das ist Playtech mit absoluter Sicherheit gelungen.

Aber auch die anderen Helden der DC Comics können bei ihren Auftritten in den Online Casinos überzeugen. So findet man die komplette Justice League als Team, aber auch jeden einzelnen Superhelden im umfangreichen Portfolio von Playtech wieder. Von Batman gibt es wie von Superman eine ganze Serie, aber auch bei uns unbekanntere Helden wie „The Green Lantern“ geben sich ein Stelldichein.