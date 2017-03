Mozilla: Firefox 52 mit einigen Neuerungen

Das neueste "Firefox"-Update verbessert die W-LAN-Erkennung und schließt Sicherheitslücken in der 52. Version des Browsers. Diese ist am Dienstag veröffentlicht worden.



Mozilla hat Verbesserungen an seinem Browser "Firefox" vorgenommen. Ab sofort können mit der 52. Auflage W-Lan-Netze mit Anmeldung besser erkannt werden. Die sogenannten "Captive Portals" zur Anmeldung werden nun automatisch identifiziert.