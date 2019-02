Mozilla setzt für Firefox-Entwicklung künftig auf Gaming-KI

Fehler verhindern, noch bevor sie gemacht werden - Mozilla setzt bei seinem Browser Firefox dafür auf Künstliche Intelligenz des Spieleherstellers Ubisoft.



Bei der Entwicklung neuer Versionen komme künftig das Werkzeug "Clever Commit" zum Einsatz, kündigte die gemeinnützige Organisation am Dienstagabend an. "Wir rechnen damit, dass uns dies hunderte Stunden bei der Risikoanalyse und -erkennung von Bugs einspart", hieß es in einer Mitteilung.



Letztlich könnten drei bis vier von fünf Bugs damit erkannt werden, noch bevor sie in den Code programmiert würden. Die Nutzer sollen dadurch von stabileren Browser-Versionen profitieren.