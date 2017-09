"Mr. Robot": Amazon-Hit erstmals im Free-TV

Mit "Mr. Robot" hatte Amazon vor zwei Jahren einen echten Hit gelandet. Die düstere Techno-Dystopie fuhr verdient Preise ein. Nun feiert die erste Staffel ihre Free-TV-Premiere.



Passend zur grundlegenden Stimmung, die bei "Mr. Robot" herrscht, zeigt RTL Nitro ausgerechnet an Halloween die erste Staffel der zehnteiligen Dramaserie. Doch dafür muss man sich ein bisschen Zeit nehmen: Jeweils fünf der rund einstündigen Folgen werden an einem Abend auf einmal gezeigt. Wer ansonsten auch Binge-Watching-Fan ist, jedoch kein Amazon-Abonnement besitzt, kommt hier also voll auf seine Kosten.