Mr. Spock ist zurück: "Star Trek: Discovery II" startet Freitag

Den Weltraum hat der Mensch noch nicht erobert - das Projekt steckt noch ganz in den Anfängen. Eine Netflix-Serie mit viel Tradition zeigt nun mehr davon.



Unendliche Weiten, unbekannte Welten - alles das gibt es jenseits unseres blauen Planeten. Und die Fantasie von Drehbuchautoren aus der Film- und Fernsehbranche hat das schon immer angeregt. Das hat sich im Zeitalter der Streamingdienste nicht geändert. Jüngstes Beispiel ist die neue 13-teilige Serie "Star Trek: Discovery II", die diesen Freitag (18. Januar) bei Netflix startet.



"Wir haben schon immer zu den Sternen geschaut, um zu entdecken, was über uns, um uns herum und in uns drin geschieht - und wer wir sind" - so verkündet es eine Frauenstimme gleich zu Beginn der ersten Folge. Das mag schon sein, doch das genügt definitiv nicht, um zu verstehen, was in der neuen Staffel geschieht - dazu sollte man besser die erste gesehen haben, denn die zweite schließt direkt daran an.