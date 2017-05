München-Tatort: Eifersucht, Hass und andere Gefühle

Ein Mann mit fünf Geliebten - kann das gut gehen? Nicht unbedingt, wie der "Tatort" aus München zeigt. Die TV-Kommissare Batic und Leitmayr müssen ein Netz als Liebe, Eifersucht und Enttäuschungen entwirren und geraten dabei selbst ins Grübeln.



Ein Mann, viele Frauen. Eine Tote und viele Verdächtige. Im neuen "Tatort" aus München haben es die Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr mit großen Gefühlen zu tun. "Die Liebe, ein seltsames Spiel" nennt sich der ARD-Film, den das Erste an diesem Sonntag um 20.15 Uhr zeigt. Rainer Kaufmann hat den Stoff als klassischen Krimi inszeniert. Ein verwickeltes Liebesdrama mit hervorragenden Schauspielern, allen voran Martin Feifel als Frauenheld Thomas und Juliane Köhler als attraktive Andrea, die glaubt, mit ihm die große Liebe entdeckt zu haben.



Schon viele Jahre hat der smarte Architekt mit seinen ganzen Affären jongliert - erfolgreich. Doch dann liegt eines Morgens eine seiner Freundinnen tot in der Einfahrt vor ihrem Wohnhaus, Verena. Als eine Nachbarin auch noch erzählt, dass sie am Abend zuvor gehört hat, wie in Verenas Wohnung heftig gestritten wurde, fällt der Verdacht der Kommissare (wie gewohnt: Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec) sofort auf ihren Freund. Immer mehr Frauen tauchen im Laufe der Ermittlungen auf und alle haben ein Motiv: Eifersucht. Glaubte doch jede von ihnen, sie hätte das Herz von Thomas als Einzige erobert. Nur eine weiß über die diversen Liebschaften Bescheid. Als Polyamoristin unterhält sie selbst offene Beziehungen zu vier Männern.