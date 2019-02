Münchner Gericht weist Qualcomm-Klage gegen Apple teilweise ab

Die Patentklagen von Qualcomm gegen Apple in Deutschland sind weitgehend durchverhandelt. Der Chip-Konzern erstritt unterm Strich ein Verkaufsverbot für einige ältere iPhone-Modelle im Dezember - musste aber auch zwei Schlappen hinnehmen.



Apple hat in seinem festgefahrenen Patentstreit mit dem Chipkonzern Qualcomm einen Erfolg vor dem Landgericht München errungen. Der Konzern verletzt mit einer Suchfunktion früherer Betriebssysteme zumindest einen Teil der Qualcomm-Software-Patente nicht, wie der Vorsitzende Richter am Donnerstag verkündete. Qualcomm legt unterdessen bei dem im Dezember erstrittenen Verkaufsverbot für mehrere ältere iPhone-Modelle nach und will Apple zu einer härteren Umsetzung dieser einstweiligen Verfügung zwingen lassen.