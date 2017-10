Münchner "Tatort" ermittelt im Porno-Milieu

"Ich bin eine Pornodarstellerin" - diesen Satz dürfte man nicht so oft hören. Denn viele in der Branche halten das geheim, sogar vor der eigenen Familie. Der heutige "Tatort" aus München blickt in diese Welt. In "Hardcore" müssen die TV-Kommissare den Tod einer jungen Frau klären.



Die Pornobranche: Verrucht oder normales Alltagsgeschäft? Der neue "Tatort" aus München gibt Einblicke in eine Welt, die vielen völlig unbekannt ist - sagen zumindest alle. In "Hardcore" wird die Pornodarstellerin Marie alias Luna Pink nach einem Dreh erdrosselt. Franz Leitmayr und Ivo Batic ermitteln in einer Branche, von der sie bislang keine Ahnung hatten. Philip Koch hat den ARD-Krimi inszeniert, der an diesem Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen ist.



Auch wenn es der Titel und das Thema nicht vermuten lassen: "Hardcore" zeigt so gut wie keine nackten Tatsachen. Statt auf explizite Szenen setzt der Film auf die Vorstellungskraft. Härter ist dagegen die Sprache, die sich doch recht freizügig des Jargons bedient, der in der Branche üblich ist. Das Ergebnis ist ein intensiver und sehr düsterer Krimi aus einer Welt, die nur im Heimlichen existiert und die die Beteiligten dazu zwingt, in einem Netz aus Lügen und Halbwahrheiten zu leben.