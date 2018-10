Münchner "Tatort" klar vor Formel 1 und ZDF-Film

Der Sonntagabend im Fernsehen zeigte: Auch ein spannendes Autorennen kann den ARD-"Tatort" nicht ernsthaft vom Sockel stoßen.



Auch ein Formel-1-Rennen kann einem "Tatort" kaum etwas anhaben: Den Krimi "KI" mit den Münchner Kommissaren Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) um ein verschwundenes Mädchen verfolgten am Sonntagabend ab 20.15 Uhr im Ersten 8,48 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 24,0 Prozent. Danach sahen ab 21.45 Uhr 3,24 Millionen Zuschauer (12,0 Prozent) Anne Wills Talk zum Thema "Der Brexit-Countdown – was bleibt von Europa?".