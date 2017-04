Münsters "Tatort"-Duo geht in "Fangschuss" auf die Pirsch

Im neuen Fall "Fangschuss" müssen sich Münsters "Tatort"-Ermittler Boerne und Thiel nicht nur mit zwei Mordfällen sondern auch Jagdscheinen, Haarausfall und einer möglichen Vaterschaft auseinandersetzen.

Jan Josef Liefers (l) als Prof. Karl-Friedrich Boerne und Axel Prahl (r) als Kommissar Frank Thiel. Bild: © WDR/Thomas Kost

Münsters "Tatort"-Ermittler sind auf der Pirsch: In der neuen Episode des ARD-Krimis (Sonntag, 20.15) aus Westfalen jagt das Duo nicht nur einen Mörder, sondern wie immer auch nach Pointen. Steilvorlagen für eine kurzweilige Thiel/Boerne-Show bieten sich diesmal im klischeereich gezeichneten Jagdmilieu, das der Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) für sich entdeckt hat, sowie in der Begegnung Frank Thiels (Axel Prahl) mit einer blauhaarigen jungen Frau, die plötzlich in sein Leben stolpert.



Der Medizinprofessor büffelt für den Jagdschein und jagt gleichzeitig in den elitären Kreisen seiner neuen waidmännischen Genossen einem lukrativen Geschäft hinterher. Währenddessen muss Kommissar Thiel in der eigenen Vergangenheit ermitteln und Vatergefühlen auf den Grund gehen.