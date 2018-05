Müssen wir in Zukunft Werbung auf DAZN ertragen?

DAZN möchte nach Aussagen seines CEO James Rushton der größte und bedeutendste Sportsender der Welt werden. Erst kürzlich vermeldete er einen Milliardendeal mit dem Boxpromoter Matchroom Boxing für den US-Markt.



Eines der Verkaufsargumente von DAZN ist, dass es, wie Netflix, werbefrei ist. Mit seiner Expansion in die USA, in ein Land, indem Sport und Marketing Hand in Hand gehen, zieht Rushton zum ersten Mal ernsthaft in Betracht, Werbung auf seiner Plattform zuzulassen.