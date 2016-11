Musical Fidelity: Perfekt abgestimmte Analog-Anlage

Digitale Technik ist auch bei der Audio-Wiedergabe auf dem Vormarsch, Musical Fideltiy setzt dagegen noch auf analoges Equipment. Ob der Hersteller damit mit der Konkurrenz mithalten kann, geht die Redaktion der AUDIO TEST in der aktuellen Ausgabe auf den Grund.

Bild: © Auerbach Verlag

In einer immer mehr volldigitalisierten Welt gilt alles, was analog arbeitet, bereits als "retro". Dass auch CD-Player und kabelgebundene Verstärker längst nicht zum alten Eisen gehören, will Musical Fidelty beweisen. Zusammen mit dem Lautsprecher Antal EZ von Triangle hat sich die Redaktion der AUDIO TEST eine fast analoge Anlage bestehend aus dem CD-Player M6scd und dem Verstärker M6si ins Haus geholt, um zu prüfen, wie gut sich Analog heute noch schlägt.



Mit 17.000 Euro kann man viel anstellen, etwa einen Kleinwagen kaufen - oder sich einen Röhrenverstärker ins Wohnzimmer stellen. Mit diesem Preis avanciert der Audio Research Reference 6 zum teuersten jemals in der AUDIO TEST getesteten Verstärker. Ob teuer wirklich gut bedeutet, erfahren Sie in der neuen Ausgabe.

Meldungen zu diesem Thema

Simply Italy von Unison Research: Das Beste aus zwei Welten

Von Schönheiten und Kraftpaketen für High-End-Klang

Gerüstet für Audio: Cambridge Audios CXA80, CXC und CXN

Nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag sind Smartphones wie das iPhone7 von Apple. Um mit den Mulitmediageräten auch mobil den besten Klang zu erleben, stellen wir gleich sechs Kopfhörer wie Onkyos H500BT, den QuitComfort 35 von Bose oder den Sennheiser Momentum Wireless ab 450 Euro vor.



In diesem Monat starten auch endlich die Mitteldeutschen Hifi-Tage 2016 in Leipzig. Alle Informationen zu Ausstellern, Räumlichkeiten und Lage des Veranstaltungsortes sind ebenso in der neuen AUDIO TEST zu finden wie ein Workshop zur Klangoptimierung im eigenen Wohzimmer.



Diese Themen finden Sie in der neuesten Ausgabe der AUDIO TEST:





MAGAZIN:

Mitteldeustche HiFi-Tage: Die große HiFi-Messe in Leipzig öffnet im November ihre Tore – Daten und Fakten

Raumoptimierung selbst gemacht: Wir erklären, wie man mit Hilfe eines Mikrofons und einer Software die eigenen vier Wände ausmessen- und so den Klang der eignene Anlage um Welten verbessern kann

TESTS:

Audio Research Reference 6

Audio-Technica ATH-ST5BT

Audio-Technica LP5

B.M.C. Audio PureVox, BDCD2

Bose QuietComfort 35

Canton Reference 9 K

Definitive Technology W9m W7, W Amp, W Adapt

Henry Audio USB DAC 128 mkII

Melco N1A

Musical Fidelity M6scd, M6si

Omnes Audio Monitor Nr. 4 Royal

Onkyo A-9050, TX-RZ3100

Quadral Aurum Rodan 9

Onkyo H500BT

Philips Fidelio M2L

Triangle Antal EZ

Questyle Audio CMA600i

Sennheiser Momentum Wireless

Sony MDR-1000X

Wharfedale Reva-1, Reva-3, Reva-C





Natürlich lesen Sie auch viele weitere, spannende Themen in der aktuellen Ausgabe 08/2016 der AUDIO TEST, die ab sofort für Sie am Kiosk, im Abo sowie online erhältlich ist.





Hier abonnieren





Hier Heft kaufen:









Hier Heft als ePaper kaufen:











Hier Heft als App kaufen: