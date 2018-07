Musik-Charts: Deutschland hört weiter Helene und Ed

2018 ist halb vorbei. Welcher Popstar hatte den bisherigen Hit des Jahres? Welches Album wurde am meisten verkauft? Die Antworten sind ein Déjà-vu.



Jogi Löw bleibt Bundestrainer, Angela Merkel Kanzlerin - und auch in den Charts bleibt in Deutschland alles wie gehabt. Erneut liegen Ed Sheeran und Helene Fischer an der Spitze der sogenannten Halbjahrescharts. Dem 27 Jahre alten britischen Singer-Songwriter gelang mit seinem Lied "Perfect" der bisherige Hit des Jahres und der 33 Jahre alten Schlagerkönigin das bisherige Album des Jahres. Das ist das Ergebnis einer Halbjahresauswertung der Offiziellen Deutschen Charts laut GfK Entertainment in Baden-Baden.