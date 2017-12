Musik-Jahrescharts: Und wieder siegt Helene Fischer

Vergangenes Jahr Udo Lindenberg, diesmal wieder Helene Fischer wie bereits vorher dreimal: In den Jahrescharts hat sich bei den Alben erneut die Schlagerkönigin an die Spitze gesungen.



In den Offiziellen Deutschen Jahrescharts hat sich bei den Alben erneut Helene Fischer durchgesetzt. Sie kam mit dem nach ihr benannten Album "Helene Fischer" auf Platz eins für das ganze Jahr 2017. Das teilte am Freitag GfK Entertainment in Baden-Baden als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mit. Es folgen das "Divide" ausgesprochene Album von Ed Sheeran ("÷") sowie "Laune der Natur" von den Toten Hosen. Dahinter liegen die Alben "Jung Brutal Gutaussehend 3" von Kollegah & Farid Bang sowie "We Got Love" von der Kelly Family.