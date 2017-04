Musik-Streamer Qobuz mit neuen Apps für Android und iOS

Der französische Musik-Streaming-Dienst Qobuz bringt bald eine neue Version seiner mobilen Apps in die Stores. Unter anderem im Mittelpunkt solle eine intuitive Verwaltung von Playlists stehen.



Zehn Jahre ist der Dienst Qobuz, der sich an nach eigener Aussage an Musikliebhaber richtet, mit Sitz in Paris inzwischen alt. Dabei will sich der Streamer durch eine höhere Qualität von seinen Rivalen absetzen. Nun kündigt Qobuz an, dass in den nächsten Monaten vollkommen überarbeitete Anwendungen für Android-Smartphones und iPhones ins Haus stehen.