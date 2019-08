Musik-Streaming: Die Anbieter-Top-10 in Deutschland

Spotify oder doch Apple Music? Und was ist mit YouTube Music? Welche Anbieter im Musik-Streaming-Business überzeugen die Deutschen am meisten?



Früher wurden Platten - oder CD-Sammlungen gehegt und gepflegt, um immer Zugriff auf die liebsten Lieder zu haben. Heute wird das Smartphone gezückt und bei einem Musik-Streaming-Dienst aktuelle wie vergangene Hits gehört. Doch welche Anbieter sind den Deutschen die liebsten?