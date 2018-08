Musik jetzt auch aus dem Kühlschrank?

Spotify und Samsung schmieden neue Allianz gegen Apple.



In Zukunft werden alle Samsunggeräte mit Spotify ausgestattet sein. Dazu sollen auch die Kühlschränke gehören! Die neue Kooperation kündigte Spotify-Chef Daniel Elk an, wie "Der Standard" berichtet. Aus strategischen Überlegungen heraus macht der Deal durchaus Sinn: Beide Unternehmen wollen damit ihrem Hauptkonkurrenten Apple an die Wäsche.