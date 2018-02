Musiker David Friedrich verpasst Dschungelcamp-Finale

Musiker David Friedrich ist raus. Er musste das RTL-Dschungelcamp kurz vor dem Finale am Freitagabend verlassen.



Der 28-Jährige Musiker David Friedrich verpasst ganz knapp das Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Die übrigen drei Camp-Kollegen erhielten an Tag 15 mehr TV-Zuschauer-Anrufe als er. Der Schlagzeuger zeigte sich nicht traurig über seinen Auszug. "Ich kann raus, ich kann was essen gehen", sagte er kurz nach der Verkündung.