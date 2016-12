Musikpreis Echo wandert von ARD zu Vox

Der Musikpreis Echo wird im kommenden Jahr bei dem Free-TV-Sender Vox zu sehen sein. Die ARD, die den Preis bisher übertrug, wird ihn aus "inhaltlichen Gründen" nicht mehr zeigen.



Die Verleihung des Musikpreises Echo wird im nächsten Jahr nicht im Ersten, sondern bei Vox zu sehen sein. Das teilten der Kölner Privatsender und der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Montag mit. Die 26. Gala seit 1992 ist für den 6. April in Berlin geplant. Im vergangenen Jahr erhielt der Kölner Sender selbst den Echo als "Partner des Jahres" - für seine Leistung, "neue und innovative Präsentationen für Musik geschaffen und in der Öffentlichkeit besondere Aufmerksamkeit im Musikbereich erreicht zu haben", wie Vox mitteilte.