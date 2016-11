Musikstreaming: Nach Aldi vertreibt nun auch Lidl günstiger Abos

Nach Aldi vertreibt nun auch der Discounter Lidl einen Musikstreaming-Dienst. Lidl bietet das Abo von Deezer dabei zum gleichen Preis an wie Aldi die Konkurrenz von Napster.



Ein weiterer Streaming-Musikdienst bietet sein Abo bei einem Discounter günstiger an. Bei Lidl soll der Premium-Service des französischen Anbieters Deezer dauerhaft 7,99 Euro pro Monat kosten statt der üblichen 9,99 Euro auf der eigenen Website oder 12,99 Euro in Apples iTunes-Plattform. Seit rund einem Jahr gibt es zu diesem Preis bereits beim Lidl-Rivalen Aldi das Streaming-Abo vom Deezer-Konkurrenten Napster.