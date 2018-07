Musikstreaming löst CD ab

Es war ein langsamer, aber stetiger Prozess: der Tod der CD. Statt Musik auf dem kleinen runden Tonträger zu hören, streamen Musikfans jetzt online.



Die Musiklandschaft hat sich verändert. Wie die "FAZ" berichtet, ist das, was wir natürlich längst wussten, nun auch offiziell bestätigt. Am Mittwoch hat der Bundesverband Musikindustrie nämlich mitgeteilt, dass in Deutschland zum ersten Mal mehr Umsatz mit Musikstreaming als mit der CD erzielt wurde.