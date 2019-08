Mutmaßliche russische Hacker nutzen Drucker als Einfallstor

Mutmaßlich russische Hacker nutzen nach Erkenntnissen der IT-Sicherheitsexperten von Microsoft vernetzte Geräte wie Drucker und Internet-Telefon, um in Firmen-Netze einzudringen.



Die entdeckten Angriffe seien dadurch begünstigt worden, dass die Geräte mit unveränderten Standard-Passwörtern oder ohne Sicherheits-Update wurden, erklärten die Forscher zur IT-Sicherheitskonferenz Black Hat in Las Vegas. Nachdem die Hacker über die Geräte ins Netzwerk eingedrungen seien, hätten sie es nach weiteren Schwachstellen abscannen können.