Mutter Wollny kocht ab März wieder auf RTL2

In der Serie "Lecker Schmecker Wollny - Sylvias beste Schnäppchenrezepte" präsentiert die Großfamilien-Mutter ungewöhnliche und sparsame Rezeptideen. RTL2 zeigt die erstaunlichsten Ideen ab Ende März.



