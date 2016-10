"My Idiot Friend": Neue Show mit Joko und Klaas auf ProSieben

ProSieben lässt Joko und Klass mit der ersten Show aus "Die beste Show der Welt" auf den Samstagabend los. In "My Idiot Friend" werden prominente Gäste in unangenehme und absurde Situationen gebracht.



ProSieben startet eine neue Samstagabend-Show mit den Allround-Entertainern Joko und Klaas. "My Idiot Friend" bringt Prominente mit versteckter Kamera in absurde und unangenehme Situationen. Freunden des Promis werden die Aufnahmen dann in der Show gezeigt. Sie müssen im Studio die Reaktionen im Video einschätzen.