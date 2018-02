Mystery an der Nordsee - Borowski-"Tatort" zwischen den Welten

Stürmische Nordsee, kauzige Inselbewohner und mehrere Morde: "Tatort"-Kommissar Borowski alias Axel Milberg ermittelt erstmals wieder ohne Assistentin Sarah Brandt (Sibel Kekilli). Dafür umgarnt ihn Christiane Paul als geheimnisvolle Femme fatale.



In aufgewühlten Nordseefluten schwimmt bei wolkenverhangenem Himmel im Neoprenanzug Famke Oejen und geht an Land. Dazu spannende Musik und im Flüsterton rätselhafte Sätze über die Erinnerung, so beginnt es. Die geheimnisvolle Schöne, intensiv und facettenreich gespielt von Emmy-Award-Gewinnerin Christiane Paul ("Unterm Radar"), wird zur Hauptfigur des "Tatort"-Krimis "Borowski und das Land zwischen den Meeren", den das Erste am Sonntag (25. Februar) um 20.15 Uhr.