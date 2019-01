Mystische Wesen und rätselhafte Morde im Februar bei Maxdome

Im Februar sind bei Maxdome wieder eine Reihe neuer Serien und Filme verfügbar. Neben mystischen Wesen aus den Tiefen des Ozeans und rätselhaften Morden gibt es auch eine tragische Liebesgeschichte.



Ab dem 1. Februar sind alle drei Staffeln der amerikanischen Krimiserie "American Crime" vom oscarprämierten Drehbuchautor John Ridley verfügbar. Matt Skoki wird in seiner Wohnung im kalifornischen Modesto ausgeraubt und ermordet, seine Frau kommt mit schweren Verletzungen davon.