N-TV ab September mit neuem Logo

Alles neu macht nicht der Mai, sondern der September - zumindest bei N-TV. Zum Monatswechsel steht ein komplett neuer Markenauftritt beim Nachrichtensender an.



Ab dem 1. September wird n-tv sein Erscheinungsbild ändern. Dazu gehört neben dem oben zu sehenden neuen Logo auch ein neuer Markenclaim. "Wir bleiben dran" lautet der Slogan der künftig stets im gleichen Atemzug mit n-tv genannt werden wird.