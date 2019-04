N-TV erweitert Newsangebot an Abenden und Wochenenden

Ab Mai gibt es bei N-TV am Abend und an den Wochenenden ein erweitertes Nachrichtenangebot. Der Sender möchte den Zuschauern mehr Hintergründe, Analysen und Orientierung bieten.



Ab dem 20. Mai soll es werktags um 23 Uhr, samstags um 8 und 10 Uhr sowie sonntags um 10 Uhr zusätzlich jeweils halbstündige Nachrichten geben.