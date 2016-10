N24 Doku vergrößert Reichweite im Kabel

Einen Monat nach seinem Sendestart vergrößert N24 Doku seine Reichweite. Ab sofort können auch Kunden von Tele Columbus, der Primacom und der Pepcom den Doku-Sender der Welt-Gruppe empfangen.



Vor knapp zwei Monaten nahm N24 Doku den Sendebetrieb auf. Nun kann der Doku-Kanal der Welt-Gruppe seine Reichweite erweitern. N24 Doku wird ab sofort in ein weiteres Kabelnetz eingespeist. So können nun auch Kunden von Tele Columbus, der Pepcom und der Primacom das Programm sehen, wie der Kabelanbieter am Freitag mitteilte.