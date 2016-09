N24 erobert den Weltraum in "Spacetime"

Ab kommender Woche bricht N24 zu den Sternen auf. In der neuen Doku-Reihe "Spacetime" steht zum Auftakt zunächst der rote Planet auf dem Programm.



N24 bricht zu fernen Welten auf. Ab dem 27. September um 20.05 steht mit "Spacetime" der Start einer neuen sechsteiligen Doku-Reihe auf dem Programm, die den Zuschauer mit in den Weltraum nimmt. Als Experte für Raumfahrttechnik und ehemaliger Astronaut führt Prof. Dr. Ulrich Walter durch die Doku-Reihe.