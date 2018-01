"N24" ist gegangen und "Welt" ist da

Wie angekündigt ist der "N24" Geschichte, dafür heißt der Sender jetzt "Welt". Ganz verschwunden ist die Bezeichnung N24 aber nicht.



Seit heute 3 Uhr gibt es den Namen "N24" für den bekannten Nachrichtensender nicht mehr, denn er heißt jetzt offiziell "Welt". Wie Axel Springer mitteilt, ist die Umbenennung die konsequente Vollendung einer Idee, die Ende 2013 mit dem Verkauf von N24 an das Unternehmen begann.