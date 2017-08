N24 und "Welt" mit Space-Tag auf IFA 2017

Einen ganzen Tag dreht sich beim Stand von N24 und "Welt" alles ums Thema Weltraum. Mit dabei: Eine angehende Astronautin und ein Mondrover.



Space-Fans sind auf der IFA am Sonntag, den 3.9., beim Stand von "Welt" und N24 genau richtig: Die Raumfahrtkonstrukteure von PT-Scientists stellen ihren Mondrover dem IFA-Publikum live vor und berichten von ihrer geplanten „Mission to the Moon“. Ab dem 17. Oktober wird ihre Entwicklung auch in der zweiten Staffel von „Spacetime“ zu sehen