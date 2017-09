N24 zeichnet Raumfahrtgeschichte der NASA nach

"Griff nach den Sternen" - ab Ende Oktober beleuchtet die neue N24-Space-Reihe technische Coups der NASA, die die Raumfahrt revolutionierten.



Ab dem 24. Oktober immer dienstags ab 22.05 Uhr läuft der "Griff nach den Sternen" in Deutscher Erstausstrahlung auf N24. Die Raumfahrtgeschichte der Nasa beginnt in den Fünfziger-Jahren in Huntsville, Alabama mit der Entwicklung der größten jemals konstruierten Mehrstufenrakete eine einmalige Erfolgsgeschichte:



Am 16. Juli 1969 befördert die neuartige, flüssigkeitsbetriebene Rakete - genannt Saturn V - nach nur einem Jahrzehnt der Konstruktion und Erprobung erstmals Menschen zum Mond.