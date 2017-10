N24 zeigt im November Reportage "Der NSU-Komplex"

Am 4. November 2011 verbrennen in Eisenach Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in einem Wohnmobil. Dies ist das Ende zweier Terrorkarrieren. Stefan Aust und Dirk Laabs widmen sich in ihrer Reportage dem sogenannten NSU-Komplex.



Bereits 16 Jahre sind die Namen Mundlos und Böhnhardt bis zu ihrem Tod dem Bundesamt für Verfassungsschutz ein Begriff. Die beiden wurden zeitweise observiert und abgehört. Trotzdem konnte sie untertauchen und mit Hilfe von sympathisierenden Netzwerken Menschen erschießen und Bomben zu legen.



Beide bekannten sich jedoch nie zu ihren Taten. Erst nach dem Tod taucht ein Video der Gruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) auf, in dem sich mit zehn Morden gebrüstet wird. Damit schien eine lange Serie von Straftaten aufgeklärt. Meldungen zu diesem Thema

Doch je mehr Zeit vergeht, umso merkwürdiger wird der Fall. So hatten verschiedenen Verfassungsschutzbehörden diverse V-Männer in unmittelbarer Nähe der Neonazis im Untergrund im Einsatz. Trotzdem konnten die Morde nicht verhindert werden. Die Sonderkommission, die sich über Jahre um die Morde an den Migranten kümmerte, kam den beiden Terrorosten immer näher. aber der entscheidende Schlag gelang nicht.



Die dreiteilige N24-Reportage von Stefan Aust und Dirk Laabs rekonstruiert diese beispiellose Jagd. Die Ermittlungen der Polizei und die Überwachung der rechten Szene sind der rote Faden, entlang dem die Geschichte erzählt wird. Die Reportage beschreibt die Entstehung und Entwicklung der rechten, militanten Szene nach der Wiedervereinigung in Deutschland. Aber es zeigt auch die hilflosen und riskanten Versuche staatlicher Behörden, mit ihr fertig zu werden. Im Angesicht des bevorstehenden Urteils gegen Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München ist das Thema hoch aktuell.



WeltN24-Herausgeber Stefan Aust und Investigativjournalist Dirk Laabs recherchieren zum NSU-Komplex seit sechs Jahren. Die Reportage läuft am 4. November um 20.05 Uhr auf N24, nach Ausstrahlung wird sie 30 Tage in der Mediathek verfügbar sein.