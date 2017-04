NBA Playoffs 2017 ab Samstag live auf SPORT1 US

SPORT1 US überträgt mit bis zu vier Playoff-Spielen pro Woche die gesamte Postseason. Insgesamt stehen bis zu 30 Partien bis zur Finalserie auf dem Programm.



