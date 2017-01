NBA: Sport1 US zeigt deutsches Duell live

In der NBA kommt es zum deutschen Basketball-Duell. Die Chicago Bulls mit Paul Zipser treffen auf die Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki. Das lässt sich Sport1 US nicht entgehen.



Mit seinem ohnehin breit gefächerten und internationalen Programm an Live-Übertragungen weiß Sport1 gerade Fans des US-Sports zu begeistern. Nun kommen deutsche Baketball-Fans zum Zug. In der heutigen Nacht von Dienstag, den 17. Januar, auf Mittwoch, den 18. Januar, treffen die Chicago Bulls mit Paul Zipser und die Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki zum sogenannten "deutschen Duell" aufeinander. Ab 2.00 Uhr überträgt Sport1 US, wenn die beiden NBA-Giganten aufeinander treffen.