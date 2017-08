NBC Universal: Traumquote für "Culpa - Niemand ist ohne Schuld"

Die erste fiktionale Eigenproduktion von NBCUniversal International Networks "Culpa - Niemand ist ohne Schuld" war die erfolgreichste deutsche TV-Premiere aller Zeiten auf 13th Street.



Gute Nachrichten für NBCUniversal International Network. Ihre erste fiktionale Eigenproduktion "Culpa" konnte nach dem Start am 12. Juli von Woche zu Woche immer mehr Fans gewinnen. Gestern schloss die lineare Ausstrahlung mit 90.000 Zuschauern ab. Damit erreichte die 1. Staffel im Schnitt 90.000 Zuschauer. Davon waren 60.000 in der Zielgruppe der 14-49jährigen.