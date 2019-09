NBC hebt Streamingdienst aus der Taufe - in Europa bei Sky?

Der Streamingservice von NBC wird schlicht Peacock heißen, benannt nach dem fürs Senderlogo Pate stehenden Federtier. Die Lage am Streamingmarkt wird damit immer enger und enger.



Amazon und Netflix sollten sich langsam warm anziehen. In diesem Winter kommen nicht nur Disney+ und Apple TV herangeprescht, im weiteren Verlauf starten auch noch HBO Max und mit Peacock von NBC Universal nun noch ein weiterer Kontrahent. Ein exaktes Startdatum und Preise für Peacock sind zwar noch nicht bekannt, aber das Unternehmen wird in Anbetracht der Konkurrenz sicherlich nicht bis zum Sanktnimmerleinstag warten, beziehungsweise sollte sich auch nicht zu viel Zeit lassen.