NDR: Constantin Schreiber unterstützt "Zapp"-Moderation

Constantin Schreiber wird neuer "Zapp"-Moderator. Schreiber und Anja Reschke präsentieren das Medienmagazin im NDR Fernsehen künftig im Wechsel - direkt aus dem Regieraum.



Ab dem 22. März präsentiert Constantin Schreiber das NDR Medienmagazin "Zapp" im Wechsel mit Anja Reschke. Immer mittwochs um 23.20 Uhr ist das Format zu sehen. Die personelle Verstärkung mit Schreiber, der seit Jahresanfang bei ARD Aktuell in Hamburg arbeitet, ist nur eine der Neuerungen der Sendung.